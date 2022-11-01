"Ростех" может потерять контроль над разработкой технологий 5G и LTE

"Ростех" может передать контроль в дочерней компании "Спектр", которая ведет разработку телекомоборудования 4G/LTE и 5G, в обмен на инвестиции институциональных инвесторов, институтов развития или других организаций.

Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя госкорпорации, говорить о подготовке к передаче доли кому-то конкретному сегодня преждевременно. Однако собеседники издания, близкие к отечественным разработчикам телекомоборудования, заявили, что основной претендент на долю в компании уже найден. Это входящая в "ИКС-холдинг" компания "Ядро".

"Ростех" отвечает за реализацию дорожной карты по разработке российских решений для беспроводной связи новых поколений и является оператором соответствующей государственной субсидии. О субсидии в 21,5 млрд руб. Минцифры и "Ростех" договорились в конце июня.