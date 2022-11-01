Тиньков заявил об отказе от гражданства РФ

Предприниматель Олег Тиньков заявил об отказе от российского гражданства.

"Я официально отказался от российского гражданства", — заявил бизнесмен в соцсетях. Тиньков с 1996 года имел гражданство США, но в 2013 году он от него отказался.

Тиньков ранее владел 35% TCS Group, однако в апреле 2022 года эту долю у него выкупил "Интеррос" Владимира Потанина.

Олег Тиньков сейчас проживает в Лондоне. В недавнем интервью Юрию Дудю* (* внесен в РФ в реестр СМИ-иноагентов) Тиньков заявил, что считает Дерипаску и других олигархов "жуликами", так они во времена приватизации в 90-е скупили по дешевке народное имущество.

31 октября суд в Усть-Лабинске принял решение передать иск Олега Дерипаски к Олегу Тинькову в московский арбитраж.