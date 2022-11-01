Путин заявил, что посоветуется с юристами о необходимости указа о завершении мобилизации

Российский лидер Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация в РФ завершена.

Как сообщил глава государства на пресс-конференции, он не задумывался о необходимости подписания соответствующего указа и посоветуется на этот счет с юристами.

"Я с юристами, кстати, поговорю. Даже, откровенно говоря, не задумывался над этим. С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена. Но она завершена. Точка поставлена", — сказал Путин.

Он также отметил, что 260 тыс. из 300 тыс. мобилизованных проходят подготовку, а не участвуют в боевых действиях.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о деталях завершения в России частичной мобилизации.