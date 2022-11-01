Озвучены детали совместного заявления по итогам переговоров России, Армении и Азербайджана

Пресс-служба Кремля опубликовала совместное заявление России, Армении и Азербайджана по итогам переговоров лидеров этих стран в Сочи.

Стороны, в частности, подтвердили приверженность неукоснительному соблюдению всех указанных договоренностей в интересах комплексной нормализации азербайджано-армянских отношений, обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития Южного Кавказа. Участники переговоров согласились приложить дополнительные усилия, направленные на безотлагательное решение остающихся задач, включая блок гуманитарных вопросов. Отметив ключевой вклад российского миротворческого контингента в обеспечение безопасности в зоне его развертывания, акцентировали востребованность его усилий по стабилизации обстановки в регионе.

Стороны договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 г. Подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией для достижения устойчивого и долгосрочного мира в регионе. На основе имеющихся наработок условлено продолжить поиск взаимоприемлемых развязок. Российская Федерация будет оказывать этому всяческое содействие.

Акцентировали важность формирования позитивной атмосферы между Азербайджаном и Арменией для продолжения диалога между представителями общественности, экспертных сообществ и религиозных лидеров при российском содействии, а также запуска трехсторонних межпарламентских контактов в целях укрепления доверия между народами двух стран. Лидеры Азербайджана и Армении приветствовали готовность России и впредь всемерно способствовать нормализации отношений между этими двумя странами, обеспечению стабильности и процветания на Южном Кавказе.