10 Октября 2022
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Армия и ВПК В бывшем СССР Украина
Фото: Reuters

Украина взорвала все мосты и заминировала дороги на границе с Белоруссией – погранкомитет РБ

Украинцы взорвали практически все пограничные мосты, заминировала дороги, заявил председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо.

"Обстановка на южном направлении сложная. Усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия госграницы", - цитирует Лаппо телеканал СТВ.

Взорваны и автомобильные, и железнодорожные мосты, дороги "полностью заминированы. По словам Лаппо, иногда стоят противотанковые мины "в три ряда на дорогах".

При этом занимается такой подготовкой, как считает погранкомитет, территориальная оборона, а не украинские пограничники. Лаппо добавил, что украинцы стреляют в воздух, целятся в белорусских пограничников, ведут постоянную воздушную разведку.

Теги: украина, мосты, граница, белоруссия



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