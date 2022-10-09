Украина взорвала все мосты и заминировала дороги на границе с Белоруссией – погранкомитет РБ

Украинцы взорвали практически все пограничные мосты, заминировала дороги, заявил председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо.

"Обстановка на южном направлении сложная. Усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия госграницы", - цитирует Лаппо телеканал СТВ.

Взорваны и автомобильные, и железнодорожные мосты, дороги "полностью заминированы. По словам Лаппо, иногда стоят противотанковые мины "в три ряда на дорогах".

При этом занимается такой подготовкой, как считает погранкомитет, территориальная оборона, а не украинские пограничники. Лаппо добавил, что украинцы стреляют в воздух, целятся в белорусских пограничников, ведут постоянную воздушную разведку.