Путин: Авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста — спецслужбы Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что "авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста — спецслужбы Украины".

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Глава государства встретился по поводу взрывов на Крымском мосту с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным.

"Мы возбудили дело по части второй статьи 205 "Терроризм", и это подтверждается данными первоначального этапа расследования. Допрошено много свидетелей, очевидцев, начаты и в значительной степени завершены специальные экспертные исследования – это взрывотехническая экспертиза, генетическая, криминалистическая", - сообщил Бастрыкин президенту.

Путин констатировал отсутствие сомнений, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры РФ.

А глава СКР добавил, что удалось установить подозреваемых, которые готовили теракт на Крымском мосту.

Взрыв (или серия взрывов – пока следствие разбирается) произошел утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту. В результате были разрушены два пролета автомобильного моста, поврежден в результате возгорания цистерны железнодорожный мост. Движение по ж/д линии восстановлено.