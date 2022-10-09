09 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Общество В России
Фото: Николай Галкин www.itogi.ru

Депутат-"единоросс" предложил выдавать мобилизованным ватники вместо современной формы

"Единоросс" Андрей Колесник предложил выдавать мобилизованным не современную форму, а ватники, которые, по его мнению, лучше справляются с морозами.

"Не очень хорошая сейчас форма, материал дышащий должен быть, а не эта, которая в стекло превращается на морозе. Впереди зима, раньше в ватниках воевали, они и то удобнее. Наши ватники были проложены, прошиты, многие немцы ими потом пользовались", - заявил депутат Госдумы в интервью радио "Говорит Москва".

Он также призвал создать специальные ревизионные комиссии, которые должны проверить склады Минобороны с амуницией для мобилизованных.  

Примечательно, что во многих регионах появляются сообщения о том, что мобилизованные либо сами покупают себе зимние теплые куртки, либо это делают региональные власти.

Теги: госдума, ватники, форма



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