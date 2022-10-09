В Курской области ВСУ обстреляли монастырь

В Курской области ВСУ с территории соседней Украины обстреляли Горнальский Свято-Никольский монастырь, который находится в Суджанском районе на самой границе с Украиной.

"Пострадавших нет. Один из снарядов попал в братский корпус, возгорание быстро потушили. Повреждены крыша, перекрытия, окна", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Сегодня ФСБ сообщила о значительном увеличении обстрелов российских приграничных регионов с начала октября – за неделю зафиксировано 100 обстрелов в 32 населенных пунктах, Курской, Брянской и Белгородской областей.