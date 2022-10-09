Приграничные с Украиной регионы России обстреливались на неделе более 100 раз - ФСБ

Федеральная служба безопасности РФ заявила о значительном увеличении обстрелов приграничных регионов России с начала октября. С территории Украины обстреливаются Брянская, Курская и Белгородская области.

"За последнюю неделю зафиксировано более 100 обстрелов 32 населенных пунктов в Брянской, Курской и Белгородской областях с использованием реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, минометов и беспилотных летательных аппаратов. В результате обстрелов погиб один местный житель, получили ранения пять человек, в том числе несовершеннолетний ребенок", - говорится в сообщении на сайте спецслужбы.

В приграничных поселениях пострадали две электроподстанции, 11 жилых домов и два административных здания. Кроме того, повреждены восемь пограничных пунктов пропуска.