09 Октября 2022
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Происшествия Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: t.me/gubernator_46 / Роман Старовойт

Приграничные с Украиной регионы России обстреливались на неделе более 100 раз - ФСБ

Федеральная служба безопасности РФ заявила о значительном увеличении обстрелов приграничных регионов России с начала октября. С территории Украины обстреливаются Брянская, Курская и Белгородская области.

"За последнюю неделю зафиксировано более 100 обстрелов 32 населенных пунктов в Брянской, Курской и Белгородской областях с использованием реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, минометов и беспилотных летательных аппаратов. В результате обстрелов погиб один местный житель, получили ранения пять человек, в том числе несовершеннолетний ребенок", - говорится в сообщении на сайте спецслужбы.

В приграничных поселениях пострадали две электроподстанции, 11 жилых домов и два административных здания. Кроме того, повреждены восемь пограничных пунктов пропуска.

Теги: обстрел, граница, украина, фсб



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