09 Октября 2022
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Политика В России За рубежом Украина
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official / пресс-служба президента Украины

Выход из ситуации вокруг Украины надо искать дипломатическим путем – Кирби

Конфликт на Украине должен получить дипломатическое разрешение, считает координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

"Что должно случиться: обе стороны должны найти возможность выхода из этого переговорным путем, мирно и дипломатически", - сказал Кирби в интервью ABC News. Он заявил, что в Вашингтоне не видят со стороны России серьезных намерений вести переговоры с Киевом. При этом он ничего не сказал про реальность намерений украинской стороны.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности вести переговоры об урегулировании конфликта с президентом Владимиром Путиным.

Теги: джон кирби, переговоры, дипломатия



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