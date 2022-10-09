Выход из ситуации вокруг Украины надо искать дипломатическим путем – Кирби

Конфликт на Украине должен получить дипломатическое разрешение, считает координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

"Что должно случиться: обе стороны должны найти возможность выхода из этого переговорным путем, мирно и дипломатически", - сказал Кирби в интервью ABC News. Он заявил, что в Вашингтоне не видят со стороны России серьезных намерений вести переговоры с Киевом. При этом он ничего не сказал про реальность намерений украинской стороны.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности вести переговоры об урегулировании конфликта с президентом Владимиром Путиным.