Переговоры между Москвой и "коллективным Западом" могут пройти в Стамбуле

Переговоры между Россией и четырьмя странами Запада – США, Францией, Германией и Великобританией – могут пройти в Стамбуле, передает РИА Новости, ссылаясь на слова председателя объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаила Эмраха Карайеля.

Ранее турецкое издание Milliyet писало, что Турция пытается устроить переговоры по украинскому конфликту, но не между Москвой и Киевом, а между Москвой и "коллективным Западом".

"Турция планирует усадить за один стол с Россией четыре основные западные страны - США, Францию, Германию и Британию. План ещё не был доведён до сведения всех западных столиц, но он был передан США по важным и частным каналам", говорится в публикации.

"Первые комментарии к плану со стороны влиятельных фигур в Вашингтоне очень позитивны. Вопрос лишь в том, удастся ли найти российского собеседника для такого диалога", добавляет издание.