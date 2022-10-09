09 Октября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили создать агентство по делам одиночества

В Госдуме предложили создать агентство по делам одиноких. По задумке заместителя председателя комитета ГД по охране здоровья Сергея Леонова (ЛДПР) ведомство должно заняться психологической помощью гражданам.

"Мы считаем одной из важных задач развитие инструментов психологической помощи гражданам. Для организации этой работы необходимо создать Агентство по делам одиночества. Подобная должность уже существует в Великобритании и Японии. Их задача – разрабатывать программы психологической поддержки граждан", - цитирует Леонова РИА Новости.

Леонов рассказал о масштабах проблемы: в России более 5 млн человек страдают расстройствами психики, к которым относятся и бессонница, и депрессия, и невозможность сосредоточиться.

"Основным провокатором таких состояний является патологическое одиночество, свойственное жителям больших городов, живущих в ритме офис – телевизор перед сном... Поэтому первичная психологическая помощь должна стать общедоступной, т.е. главное – избавиться от негативных ассоциаций. Сегодня человек, обратившийся в кабинет психотерапевта, совершенно незаслуженно вызывает у окружающих необоснованную тревогу и чуть ли не осуждение", - полагает депутат.

Теги: госдума, россияне, психологическая помощь, психика, одиночество, депрессия



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