На Крымском мосту запущено автомобильное движение по двум полосам – Хуснуллин

На Крымском мосту запущено автомобильное движение по двум полосам.

"Запустили движение уже по двум полосам Крымского моста. До этого мост работал в реверсивном режиме. На автодорожной части наладили освещение, нанесли новую разметку, восстановили барьерное ограждения", - сообщил в своем Telegram-аккаунте вице-премьер Марат Хуснуллин, возглавивший комиссию по восстановлению моста.

По словам Хуснуллина, теперь по мосту можно будет проехать быстрее. Также продолжаются работы по обследованию поврежденной части.

Вице-премьер поблагодарил строителей, работающих круглосуточно, а также силовикам, которые помогают в восстановлении моста.

Взрыв (или серия взрывов – пока следствие разбирается) произошел утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту. В результате были разрушены два пролета автомобильного моста, поврежден в результате возгорания цистерны железнодорожный мост. Движение по ж/д линии восстановлено.