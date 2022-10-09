09 Октября 2022
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Происшествия Крым
Фото: t.me/mkhusnullin

На Крымском мосту запущено автомобильное движение по двум полосам – Хуснуллин

На Крымском мосту запущено автомобильное движение по двум полосам.

"Запустили движение уже по двум полосам Крымского моста. До этого мост работал в реверсивном режиме. На автодорожной части наладили освещение, нанесли новую разметку, восстановили барьерное ограждения", - сообщил в своем Telegram-аккаунте вице-премьер Марат Хуснуллин, возглавивший комиссию по восстановлению моста.

По словам Хуснуллина, теперь по мосту можно будет проехать быстрее. Также продолжаются работы по обследованию поврежденной части.

Крымский мост(2022)|Фото: t.me/mkhusnullin

Вице-премьер поблагодарил строителей, работающих круглосуточно, а также силовикам, которые помогают в восстановлении моста.

Взрыв (или серия взрывов – пока следствие разбирается) произошел утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту. В результате были разрушены два пролета автомобильного моста, поврежден в результате возгорания цистерны железнодорожный мост. Движение по ж/д линии восстановлено.

Теги: крымский мост, марат хуснуллин, восстановление



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Развитие сюжета:

Ранее 09.10.2022 20:39 Мск Путин: Авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста — спецслужбы Украины

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