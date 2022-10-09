В Ростовской области Су-24 потерпел крушение в поле

Самолет Су-24 совершил жесткую аварийную посадку в поле недалеко от хутора Сибирьки в Ростовской области, передает Telegram-канал Baza. Экипаж успел катапультироваться, самолет не нес вооружений, сообщений о разрушениях и пострадавших нет.

Падение самолета подтвердили в пресс-службе Южного военного округа. Там сообщили, что ЧП произошло во время учебно-тренировочного полета, причиной происшествия могла стать техническая неисправность самолета, передает РИА Новости.