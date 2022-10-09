09 Октября 2022
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Политика В России ДНР и ЛНР
Фото: vk.com/orkestrwagnera

Военный эксперт Рожин сообщил об освобождении Зайцево силами «ЧВК Вагнера»

Отряды «ЧВК Вагнера» вновь преуспели на Бахмутском направлении — украинские боевики выбиты из поселка Зайцево.

Сейчас населенный пункт полностью зачищен, как сообщил в Telegram-канале военный аналитик Борис Рожин. Зайцево было одним из значимых элементов обороны Бахмута. Со взятием поселка российские бойцы еще больше приблизились к освобождению этого стратегически важного города, через который проходит несколько путей снабжения группировки националистов.

Стоит отметить, что распространившиеся в СМИ ранее сообщения о взятии Зайцево были преждевременными. Об этом сообщили военкоры ФАН, пообщавшиеся с «вагнеровцами» на передовой. Союзникам удалось тогда захватить несколько важных районов, однако в поселке все еще оставалось множество боевиков ВСУ.

Пока что наступление на Бахмут продолжается. «ЧВК Вагнера» занимают населенные пункты вокруг города, на днях стало известно о взятии Отрадовки и Веселой Долины.

Теги: чвк вагнера, зайцево, бахмут, борис рожин



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