В Госдуме опасаются визита "королевы сухого льда" Екатерины Диденко

В Госдуме опасаются визита известного российского блогера Екатерины Диденко.

Она позиционировала себя как "аптечный ревизорро", но стала широко известна после смерти ее мужа Валентина и его друзей во время вечеринки в честь дня рождения девушки. Тогда Диденко решила устроить бассейн из сухого льда, молодые люди нырнули в него, отравились и почти мгновенно умерли. Все это время Диденко чуть ли не вела прямые трансляции в блоге, через три дня после смерти мужа была на шоу у Малахова, чем вызвала многочисленные разговоры о своей сомнительной нравственности и профессионализме в сфере медицины.

И вот недавно Диденко в своем блоге объявила, что ее, якобы, пригласили в Госдуму – рассказать о первой помощи. Она заявила, что намерена бороться за переход на качественно новый уровень оказания первой помощи в России.

Но, кажется, этому не все в Госдуме рады.

"Это что? Акция "а давайте чуть притопим авторитет парламента"? Не знаю, насколько можно доверять сообщению о предстоящем визите королевы сухого льда на Охотный ряд с лекцией (!) о безопасности (!!!), но коллегам и аппарату предложу режим легкой тревоги", - написал в своем Telegram-канале глава комитета ГД по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР),

Он отметил, что в Госдуме вполне хватает одного человека с фамилией Диденко – его однопартийца, возглавляющего комитет по региональной политике.

"Давайте тогда ещё душку Эда Билла позовём - пусть лекцию по безопасности дорожного движения листнет, что ли", - намекнул Нилов на блогера Эдварда Била, устроившего крупное ДТП в центре Москвы.