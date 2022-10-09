Крымский мост пока будет открыт только для легковых автомобилей - Аксенов

До особого распоряжения движение по автомобильной части Крымского моста будет открыто только для легковых автомобилей. При этом железнодорожная ветка будет работать в штатном режиме, сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

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"Перевозка автобусов всех типов и большегрузных автомобилей будет выполняться паромом "Лаврентий" по маршруту Керченский морской рыбный порт – порт "Кавказ". Автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонн и пассажиры будут перевозиться по маршруту порт "Крым" – порт "Кавказ", - написал глава республики. Он добавил, что паромная переправа будет работать бесплатно.

"Работа по обеспечению транспортной безопасности на объектах морского транспорта усилена. Досмотр транспортных средств и граждан проводится силами линейного отдела полиции, а также подразделением транспортной безопасности ГУП РК "Крымские морские порты", - сообщил Аксенов.

Взрыв (или серия взрывов – пока следствие разбирается) произошел утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту. В результате были разрушены два пролета автомобильного моста, поврежден в результате возгорания цистерны железнодорожный мост. Движение по ж/д линии восстановлено, по уцелевшей полосе автомобильного моста организовано реверсивное движение.