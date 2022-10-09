Собчак высказалась о возможной проверке ее слов об агрессии в связи со взрывом на Крымском мосту

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала информацию о том, что за публикацию в соцсетях о взрыве на Крымском мосту в отношении нее могут инициировать проверку по статье о дискредитации ВС РФ.

Собчак опубликовала пост со словами: "Крымский мост взорван. Агрессия порождает ещё большую агрессию и ещё больше зло". Некие "правоохранительные органы", по версии анонимных Telegram-каналов, посчитали, что под "агрессией" Собчак подразумевает военную спецоперацию РФ на Украине.

"Доктор, откуда у вас эти картинки? Философская фраза о зле, которое порождает зло, это дискредитация? Вы там что употребляете?" – возмутилась журналистка в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".

Взрыв (или серия взрывов – пока следствие разбирается) произошел утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту. В результате были разрушены два пролета автомобильного моста, поврежден в результате возгорания цистерны железнодорожный мост. Движение по ж/д линии восстановлено, по уцелевшей полосе автомобильного моста организовано реверсивное движение.