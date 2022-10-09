Среди погибших при взрыве на Крымском мосту была пара известных питерских гидов

СМИ опубликовали информацию о двух погибших при взрыве на Крымском мосту. Это семейная пара из Санкт-Петербурга – 53-летний Эдуард и 33-летняя Зоя, передает Mash. Супруги были известными в северной столице гидами, вели исторический YouTube-канал. По предварительным данным, они находились в легковом автомобиле, и в момент взрыва их машина оказалась рядом с фурой, где было взрывное устройство.

Также сообщается о двух погибших в другом легковом автомобиле, который также ехал рядом со взорвавшейся фурой. Известно, что водолазам удалось извлечь из воды тела мужчины и женщины. Еще три человека числятся пропавшими без вести.

Взрыв (или серия взрывов – пока следствие разбирается) произошел утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту. В результате были разрушены два пролета автомобильного моста, поврежден в результате возгорания цистерны железнодорожный мост. Движение по ж/д линии восстановлено, по уцелевшей полосе автомобильного моста организовано реверсивное движение.