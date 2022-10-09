Все задержанные пассажирские поезда ушли из Крыма – оператор ж/д

Оператор пассажирского железнодорожного транспорта в Крыму "Гранд Сервис Экспресс" отчитался об отправке с полуострова всех поездов, задержанных из-за взрыва на Крымском мосту.

Задержки составили 6-9 часов. Единственным поездом, который был отправлен из Симферополя до ЧП и не успел пройти мост в направлении материка, стал 141/142 Симферополь-Пермь. Поезд был перенаправлен в Феодосию, пассажиров разместили в санаториях города.

"Отправка всех поездов сегодня и в ближайшие дни ожидается по графику", - сообщили в компании.

Ранее Минтранс сообщил, что движение грузовых и пассажирских поездов по Крымскому мосту восстановлено, движение пригородных поездов будет восстановлено сегодня к вечеру.

Взрыв (или серия взрывов – пока следствие разбирается) произошел утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту. В результате были разрушены два пролета автомобильного моста, поврежден в результате возгорания цистерны железнодорожный мост. Движение по ж/д линии восстановлено, по уцелевшей полосе автомобильного моста организовано реверсивное движение.