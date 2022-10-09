СМИ: Три человека пропали без вести, трое погибли в результате взрыва на Крымском мосту

Три человека числятся погибшими и еще трое пропали без вести в результате взрыва на Крымском мосту, передает Telegram-канал "112" без ссылки на какой-либо источник.

По данным канала, водолазы, работающие на месте СП, извлекли из воды тела неопознанных мужчины и женщины. Сообщается, что кроме водителя фуры, в которой, предположительно, находилось взрывное устройство, погибли водители и пассажиры двух легковых автомобилей.

О пострадавших пока не сообщается.

Взрыв (или серия взрывов – пока следствие разбирается) произошел утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту. В результате были разрушены два пролета автомобильного моста, поврежден в результате возгорания цистерны железнодорожный мост. Движение по ж/д линии восстановлено, по уцелевшей полосе автомобильного моста организовано реверсивное движение.