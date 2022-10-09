Власти Германии заявили о "саботаже" в связи со сбоем в работе железной дороге

Власти Германии заявили о "саботаже" как причине сбоя движения поездов на железной дороге на севере страны. Так, министр транспорта ФРГ Фолькер Виссинг заявил, что сейчас разыскиваются неизвестные правонарушители, действия которых могли привести к сбоям.

В субботу утром движение всех поездов – грузовых, пригородных, дальнего следования – было прервано примерно на три часа в северо-западных федеральных землях страны. Как выяснилось, неизвестные повредили критические для системы связи кабели, обеспечивающие передачу данных между поездами и операционными центрами, направляющими их.