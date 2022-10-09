09 Октября 2022
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Армия и ВПК В бывшем СССР
Фото: t.me/bazabazon, скриншот видео

В Киргизии отменены учения миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2022"

В Киргизии отменены командно-штабные учения миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2022", передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу минобороны республики. В ведомстве не уточнили причину отмены.

Учения должны были пройти 10-14 октября в городе Балыкчы Иссык-Кульской области. На них собирались отрабатывать обеспечение режима прекращения огня.

В сентябре на границе Киргизии и Таджикистана вновь произошли вооруженные столкновения. В урегулировании конфликта принимал участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

На уходящей неделе президент Киргизии Садыр Жапаров проигнорировал неформальный саммит глав СНГ в Санкт-Петербурге (совпавший с 70-летним юбилеем Владимира Путина). Сославшись на напряженный график, Жапаров прислал вместо себя госсекретаря Киргизии.

Теги: киргизия, учения, одкб, отмена



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