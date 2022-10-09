По Крымскому мосту восстановили движение поездов – Минтранс РФ

По Крымскому мосту началось железнодорожное движение.

"Пропуск поездов по Крымскому мосту обеспечен! Восстановлено движение по сигналам в обоих направлениях. С 7:30 организованы технологические окна для уборки цистерн", - говорится в сообщении Минтранса России.

В ведомстве отметили, что сейчас железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется по графику.

Около 19 часов будет полностью восстановлено пригородное пассажирское сообщение.

Взрыв (или серия взрывов – пока следствие разбирается) произошел утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту. В результате были разрушены два пролета автомобильного моста, поврежден в результате возгорания цистерны железнодорожный мост. Движение по ж/д линии восстановлено, по уцелевшей полосе автомобильного моста организовано реверсивное движение.