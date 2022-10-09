МИД России обозначил "красные линии" в отношениях с США

МИД России обозначил "красные линии" в отношениях с США по украинскому конфликту.

Директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук считает такими "линиями" возможную поставку Украине зенитно-ракетные комплексы NASAMS.

"Что касается так называемых красных линий, то мы их уже обозначали. Это, прежде всего, поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения. Конкретные меры реагирования на действия США и их союзников будут определяться по итогам тщательного анализа ситуации", - цитирует Полищука ТАСС.