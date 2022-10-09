09 Октября 2022
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Фото: кадр видеозаписи

New York Times: Взрыв на Крымском мосту организовали спецслужбы Украины

Издание New York Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника утверждает, что взрывы на Крымском мосту организовали спецслужбы Украины.

Источник подтвердил, что это был взрыв бомбы в грузовике, проезжавшем по мосту. Он объясняет мотив атаки на мост тем, что через него снабжается не только Крым, но и российская военная группировка в зоне спецоперации.

Ранее издание Washington Post также сообщило, что за подрывом стоят украинские спецслужбы.

Взрыв (или серия взрывов – пока следствие разбирается) произошел утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту. В результате были разрушены два пролета автомобильного моста, поврежден в результате возгорания цистерны железнодорожный мост. Движение по ж/д линии восстановлено, по уцелевшей полосе автомобильного моста организовано реверсивное движение.

Теги: крымский мост, взрыв, атака, спецслужбы



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