Стало известно, что будет с машинами, оставленными россиянами на границе с Грузией

Машины, оставленные россиянами рядом с погранпереходом "Верхний Ларс" (Северная Осетия – Грузия) не будут доставлять на штрафстоянку. МВД оформляет их как находку. Поэтому владельцам придется заплатить только за эвакуатор, сообщил в своем Telegram-канале юрист правозащитного центра "Агора" Павел Чиков.

"Чтобы забрать авто, нужна нотариальная доверенность. Далее оформляется возврат находки, за все эти процедуры отвечает один участковый. <…> В выходные забрать машину нет возможности, потому что заявление нужно регистрировать в канцелярии МВД, которая отдыхает, как и руководитель, который должен ставить визу", - написал Чиков.

По его данным, все эвакуированные автомобили находятся на одной парковке во Владикавказе. Он добавил, что несколько автомобилистов уже обратились за помощью к кавказскому адвокату группы.

Ранее депутаты Госдумы от "Единой России" предложили изменить законодательство и изымать автомобили у граждан, покинувших Россию и бросивших свои машины на границе.

"Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца, после пересечения владельцем границы", - заявил глава комитета ГД по регламенту Олег Морозов ("Единая Россия"). Морозов предложил указать, что собственник оставленного автомобиля обязан предъявить свои права на него лично. Как считает народный избранник, это сделает возможным изъятие брошенных автомобилей.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что власти составляют списки выезжающих из страны, предложил подумать о судьбе брошенных ими на границах авто.