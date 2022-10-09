Паромная переправа "Крым" работает стабильно – Минтранс России

Паромная переправа в Керченском проливе работает стабильно, сообщили в Минтрансе РФ. Пока что на маршруте порт "Крым" – порт "Кавказ" работает один паром – "Керченский 2". Около двух часов утра он вышел из порта Крым" с 16 грузовыми автомобилями и 25 пассажирами на борту. На оборотный рейс набралось 13 автомобилей и 14 пассажиров. Еще один рейс паром начал в шесть утра, взял на борт 10 автомобилей и 39 пассажиров.

Власти приняли решение о возобновлении паромной переправой между полуостровом и материком после взрыва (или серии взрывов – пока следствие разбирается), произошедшего утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту. В результате были разрушены два пролета автомобильного моста, поврежден в результате возгорания цистерны железнодорожный мост. Движение по ж/д линии восстановлено, по уцелевшей полосе автомобильного моста организовано реверсивное движение.