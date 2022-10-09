09 Октября 2022
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Политика В России
Фото: Миноброны РФ

Пригожин рассказал, за что уважает генерала Суровикина: «Рожден, чтобы служить Родине»

Генерал Сергей Суровикин, назначенный сегодня командующим Объединенной группировкой российских войск в зоне проведения спецоперации на Украине, является легендарной личностью и одним из самых грамотных офицеров в российской армии. Такую оценку высказал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, отвечая на вопросы информационного агентства LIVE24. Текст вопросов и ответов опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

Предприниматель сообщил, что знает Сергея Суровикина лично.

«Могу сказать одно, Суровикин – легендарная личность, он был рожден, чтобы верно служить Родине», — объявил бизнесмен, известный своей патриотической позицией.

Суровикину придется применить весь свой опыт и знания для успешного продолжения спецоперации ВС РФ на Украине, предупредил Пригожин.

«Он может действовать в сложившейся обстановке исходя из тех возможностей, которые у него есть и опираясь на ту ситуацию, которая ему передана предшественниками, а передана она, мягко говоря, не в лучшем виде», — отметил Евгений Пригожин.

Глава компании «Конкорд» рассказал о случае из прошлого, который вызывает в нем глубокое уважение к генералу Сергею Суровикину.

«Верой и правдой служить Родине — это не красивые мундиры и цацки нацепить. Мы все помним события у Белого дома в августе 1991 года, так вот Суровикин — тот офицер, который без раздумий, получив приказ, сел в танк, и бросился на спасение своей страны», — рассказал Пригожин.

Коллаж, Евгений Пригожин, ЧВК Вагнера(2022)|Фото: Накануне.RU

По его словам, в ходе событий августа 1991 года он был на противоположной стороне, среди сторонников либеральных сил. С тех пор он сурово разочаровался в том, что оказалось «глубочайшим заблуждением».

«Мы выполнили команду из США и разрушили величайшую империю современности в угоду кучке жадных, вероломных тварей, которые под шумок разворовали фабрики, заводы, пароходы».

А Суровикин был среди тех людей, которые пытались остановить разрушение страны, и ради этого не колеблясь вступил в противоборство с толпой.

«Суровикин в августе 1991 года не успел загрузить в свой танк полный боекомплект. А если бы успел, то мы жили бы в совершенно другой стране, в десятки раз более могущественной, — отметил Пригожин. — Я вместе с митингующими в этот день вышел на площадь и переворачивал троллейбусы, чтобы не вернуть СССР. Ради чего? Ради лишнего куска колбасы или джинсов-варенок. Результаты сегодняшних проблем заложены были в том далеком 1991 году. Так что Суровикин — лучший, и пытался спасти свою Родину, но успех его, зависит в том числе, и от его снарядов в танке».

Теги: сергей суровикин, евгений пригожин, сво, 1991



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