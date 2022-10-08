Хуснуллин поручил составить план-график восстановления Крымского моста

Вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале подвел предварительные итоги работы "мостовой" правительственной комиссии.

"Короткие итоги: ЖД-сообщение запускаем и для грузовых, и для пассажирских. Автомобильное движение пока в реверсивном режиме по одной полосе. Будем восстанавливать вторую полосу в ближайшее время. По разрушенной части ведем обследование, завтра будут первые результаты. Дал поручение в течение суток составить план-график восстановительных работ", - написал Хуснуллин.

Перебоев с поставками не ожидаем.

"Паромные переправы будут работать, по мере обследования будем понимать, можем ли пускать на мост и грузовые машины. Губернаторам Крыма и Краснодарского края дал поручение информировать жителей о пунктах обогрева, перехватывающих парковках и состоянии моста, чтоб люди понимали, какая ситуация, если решат поехать по мосту", - уточнил вице-премьер.