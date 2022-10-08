08 Октября 2022
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Фото: Накануне.RU

Кадыров оценил назначение Суровикина командующим группировкой сил в зоне СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров оценил назначение генерала армии Сергея Суровикина командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции.

"Лично знаком и хорошо знаю Сергея Владимировича уже почти 15 лет. Могу совершенно точно сказать о нем, что это настоящий генерал и воин, опытный, волевой и дальновидный командующий, для которого такие понятия, как патриотизм, честь и достоинство, всегда стоят превыше всего", - написал Кдыров в своем Telegram-канале.

Он "с удовольствие приветствует и рад этому назначению".

"Объединенная группировка войск теперь в надежных руках. Уверен, Сергей Суровикин в лучшую сторону исправит ситуацию в зоне СВО. Ну, а мы, конечно, будем помогать ему в решении поставленных задач. Желаю Сергею Владимировичу удачи и успехов в службе на благо Отечества – России", - подытожил Кадыров.

Теги: Сергей Суровики, СВО, командующий



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Ранее 08.10.2022 15:23 Мск Назначен командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО


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