Полностью восстановлено железнодорожное движение по Крымскому мосту

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о полном восстановлении железнодорожного движения по Крымскому мосту.

"Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено. Все запланированные поезда будем полноценно пропускать". – цитирует политика РИА Новости.

Ранее Хуснуллин в своем Telegram-канале сообщил о том, что первые грузовые поезда пошли по Крымскому мосту.

"Скоро поедут и пассажирские. Только за ночь планируем пропустить 12 пассажирских составов", - написал Хуснуллин.

Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале рассказал об автобусной связи с полуостровом.

"Автобусы будут отправлены утром паромами. Предварительно, движение автобусов по Крымскому мосту будет возобновлено к вечеру 9 октября. Когда специалисты технических служб закончат свою экспертную работу и дадут заключение о возможности движения автобусов. Все пассажиры автобусов, которые сейчас в Керчи будут размещены в гостиницах и обеспечены горячим питанием", - написал Крючков.

Он уточнил, что простые люди иногда совершают подвиг.

"По поручению Сергея Аксенова сегодня работники Керченского порта за четыре часа вывели из консервации паромы, провели их обслуживание и подготовили к работе. Паромы были в глубокой консервации три года. Простые керченские мужики, просто взяли и сделали. В обычное время на это потребовался минимум месяц", - написал Крючков.