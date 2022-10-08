08 Октября 2022
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Фото: Накануне.RU

В Крыму введен "желтый" уровень безопасности

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале заявил о том, что для обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости полуострова с 20.00 8 октября до 20.00 23 октября в регионе будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности.

Он введен на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов, на объектах различных министерств (транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики), а также государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации.

Ранее Аксенов заявил о том, что начато движение автотранспорта по Крымскому мосту.

"На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра. Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу", - уточнил Аксенов.

Теги: Крым, Сергей Аксенов, безопасность



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