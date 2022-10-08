Хуснуллин рассказал о деталях восстановления Крымского моста

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о восстановлении поврежденных участков Крымского моста.

"Мы уже заказали металл, собрали строителей, проектировщиков. За сегодняшний день, за сутки мы поймем, сколько нужно времени, чтобы восстановить второй пролет", - сказал Хуснуллин, видеозаявление опубликовано в его Telegram-канале.

Напомним, по данным Национального антитеррористического комитета, на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. следовавшего в Крым. Частично обрушены два автомобильных пролета переправы. По предварительным данным, погибли три человека. Найден собственник взорвавшегося грузовика.