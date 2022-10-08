Мишустин создал ФГУП "Запорожская АЭС"
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) "Запорожская АЭС".
Документ опубликован на портале правовой информации. Уставной фонд предприятия составит 500 тыс. руб.
Напомним, ранее стало известно, что концерн "Росэнергоатом" (структура госкорпорации "Росатом") учредил акционерное общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". Новая компания с уставным капиталом 2 млрд руб. была зарегистрирована 3 октября. Процесс интеграции новых территорий в энергосистему РФ может занять несколько лет.