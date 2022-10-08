08 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: Dmytro Smolyenko / Future Publishing via Getty Images

Мишустин создал ФГУП "Запорожская АЭС"

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) "Запорожская АЭС".

Документ опубликован на портале правовой информации. Уставной фонд предприятия составит 500 тыс. руб.

Напомним, ранее стало известно, что концерн "Росэнергоатом" (структура госкорпорации "Росатом") учредил акционерное общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". Новая компания с уставным капиталом 2 млрд руб. была зарегистрирована 3 октября. Процесс интеграции новых территорий в энергосистему РФ может занять несколько лет.

Теги: Запорожская АЭС, Михаил Мишустин, ФГУП



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Ранее 28.09.2022 08:40 Мск Запорожская АЭС должна перейти России, - власти региона


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