Поезда из Крыма отправились по мосту на материк

Поезда из Симферополя и Севастополя отправились через пострадавший от подрыва Крымский мост на материк.

"Двухэтажный поезд №28 сообщением Симферополь – Москва отправился из столицы Крыма сегодня в 17.10, согласно графику. Поезд №8 Севастополь – Санкт-Петербург отправился из Севастополя в 17.15. Поезда проследуют по Крымскому мосту", - говорится в официальном Telegram-канале компании-перевозчика "Гранд экспресс сервис".

Также перевозчик сообщил о возобновлении продажи билетов на 8-9 октября по различным направлениям, среди которых – Москва – Евпатория, Адлер – Симферополь, Евпатория – Москва и другие.

Напомним, по данным Национального антитеррористического комитета, на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. следовавшего в Крым. Частично обрушены два автомобильных пролета переправы. По предварительным данным, погибли три человека. Найден собственник взорвавшегося грузовика.