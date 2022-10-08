Назначен командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО

Министр обороны Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции.

"Решением министра обороны Российской Федерации командующим объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин", - цитирует РИА Новости заявление Минобороны.

Ранее в Минобороны России высказались о влиянии подрыва Крымского моста на обеспечение войск, участвующих в специальной военной операции на Украине.

"Обеспечение российской группировки войск, задействованной в специальной военной операции на Николаево-Криворожском и Запорожском операционных направлениях, осуществляется непрерывно в полном объеме по сухопутному коридору и частично – морским транспортом", - заявили военные.