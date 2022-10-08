Захарова раскритиковала "натовские режимы" за реакцию на взрывы на "Северном потоке" и Крымском мосту

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявления западных политиков о происшествиях на "Северном потоке-2" и Крымском мосту.

"Польша устами бывшего министра иностранных дел Сикорского поблагодарила США за подрыв газопровода. Министр иностранных дел Эстонии Рейнсалу поздравил украинские подразделения специального назначения с осуществлением операции против Крымского моста. Убийства, диверсии, разрушения, провокации и инсценировки – преступная логика круговой порукой связала натовские режимы", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Захарова в своем Telegram-канале оценила "реакцию киевского режима" на ЧП, произошедшее на Крымском мосту.

"Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности", - написала Захарова.