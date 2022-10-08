Власти планируют к вечеру восстановить жд-движение по поврежденному участку Крымского моста

В Минтрансе РФ озвучили детали восстановления железнодорожного движения по Крымскому мосту.

"Прошла первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста на предмет возможности пропуска поездов. Проводятся восстановительные работы. По оценкам специалистов, работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20.00 по московскому времени", - сообщает Минтранс.

Напомним, по данным Национального антитеррористического комитета, на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. следовавшего в Крым. Частично обрушены два автомобильных пролета переправы. По предварительным данным, погибли три человека. Найден собственник взорвавшегося грузовика.