В Минобороны РФ рассказали о снабжении войск, участвующих в СВО, на фоне подрыва Крымского моста

В Минобороны России высказались о влиянии подрыва Крымского моста на обеспечение войск, участвующих в специальной военной операции на Украине.

"Обеспечение российской группировки войск, задействованной в специальной военной операции на Николаево-Криворожском и Запорожском операционных направлениях, осуществляется непрерывно в полном объеме по сухопутному коридору и частично – морским транспортом", - заявили военные.

Напомним, по данным Национального антитеррористического комитета, на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. следовавшего в Крым. Частично обрушены два автомобильных пролета переправы. Глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил о том, что в причинах происшествия разберутся, повреждения оперативно будут восстановлены, они не носят тяжёлого характера.