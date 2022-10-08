08 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Армия и ВПК В России Москва
Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили ввести АГС для мобилизованных

В Госдуму поступил законопроект, который в случае принятия позволит россиянам иметь право на альтернативную гражданскую службу (АГС) во время мобилизации.
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Документ есть в базе нижней палаты парламента. Его внесли депутаты Сардана Аксентьева и Максим Гулин. Они предлагают закрепить право на АГС в период мобилизации не только для представителей коренных малочисленных народов и тех, чьим убеждениям противоречит военная служба, но и для тех, кто, например, является единственным ребенком одинокого родителя или приходится сыном или братом военнослужащему, погибшему в ходе исполнениями ими обязанностей военной службы.

Напомним, с 21 сентября в России проходит частичная мобилизация. Призовут 300 тыс. человек, которые ранее служили в армии, имеют определенную военно-учетную специальность и боевой опыт.

Теги: Альтернативная гражданская служба, АГС, законопроект



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