Глава Ростуризма рассказала, как быть тем, кто собирался отдыхать в Крыму

Глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале высказалась о том, как будет организована работа с туристами.

"Ведем работу, чтобы отели и санатории бесплатно продлили проживание в течение ближайшего времени для гостей, у которых оно заканчивается сегодня. Прошу бизнес оказывать туристам максимальное содействие. Для туристического бизнеса будут меры поддержки. Для туристов, которые уже отправились на автомобильном транспорте в Крым или обратно, на подъезде к мосту будут развернуты пункты питания и обогрева. Также уже заработала паромная переправа", - говорит Догузова.

Туристов, которые планировали поездку в Крым, просят внимательно следить за дальнейшей информацией. Оператором железнодорожных перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" принято решение вернуть деньги за билеты на поезда в Крым и из Крыма без удержания сборов.

"Организованные туристы, которые еще не отправились в Крым, по соглашению с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты либо поменять направление отдыха. Самостоятельным туристам для этого необходимо обратиться к администраторам средств размещения (отелей, санаториев и т.д.), в которых у них забронирован номер. Для всех туристов, которые испытывают трудности в Крыму в связи с инцидентом, работает горячая линия 8-800-511-80-18", - подытожила глава Ростуризма.

Напомним, по данным Национального антитеррористического комитета, на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. следовавшего в Крым. Частично обрушены два автомобильных пролета переправы. Глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил о том, что в причинах происшествия разберутся, повреждения оперативно будут восстановлены, они не носят тяжёлого характера.