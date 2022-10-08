Аксенов рассказал, когда начнется восстановление Крымского моста

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале высказался о сроках начала восстановления Крымского моста.

"Сегодня приму участие в работе правительственной комиссии по выяснению причин происшедшего на Крымском мосту и ликвидации последствий ЧП. Будут выработаны меры по устранению повреждений и восстановлению разрушенного. Работы начнутся сразу после окончания действий следственных органов", - написал Аксенов.

Крым полностью обеспечен топливом и продовольствием.

"Запасов топлива у нас более, чем на месяц, продовольствия – более, чем на два месяца. Никаких рисков в этой части нет, как и причин для ажиотажа. Мы в Крыму переживали и более сложные времена. Поэтому прошу всех набраться терпения, сохранять выдержку и спокойствие. Ситуация под контролем. Общими усилиями мы все преодолеем, никаких сомнений в этом нет", - написал Аксенов.

Напомним, по данным Национального антитеррористического комитета, на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. следовавшего в Крым. Частично обрушены два автомобильных пролета переправы. Глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил о том, что в причинах происшествия разберутся, повреждения оперативно будут восстановлены, они не носят тяжёлого характера.