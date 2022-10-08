Захарова высказалась по поводу ЧП на Крымском мосту

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале оценила "реакцию киевского режима" на ЧП, произошедшее на Крымском мосту.

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"Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности", - написала Захарова.

Напомним, по данным Национального антитеррористического комитета, на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. следовавшего в Крым. Частично обрушены два автомобильных пролета переправы. Глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил о том, что в причинах происшествия разберутся, повреждения оперативно будут восстановлены, они не носят тяжёлого характера.