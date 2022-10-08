08 Октября 2022
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Фото: Накануне.RU

Советник главы Крыма опроверг информацию об ограничениях продажи товаров

Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале опроверг сообщение об ограничениях продажи бакалейных товаров.

"Информация об ограничении продажи товаров в Крыму не соответствует действительности. В ближайшее время будут дополнительные разъяснения", - написал Крючков.

Напомним, ранее заместитель министра промышленной политики Крыма Ирина Мезавцова сообщила о том, что продовольственный рынок полуострова насыщен в полном объёме, все торговые сети работают в штатном режиме.

"Запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости составляют до 55 суток. Причин для повышенного спроса нет", - цитирует Мизавцову пресс-служба министертсва.

Ради того, чтобы избежать искусственного ажиотажа, отпуск товаров бакалейной группы ограничили до 3 кг в одни руки.

Теги: Товары, бакалея, крым



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