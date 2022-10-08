Создана правительственная комиссия из-за ЧП на Крымском мосту

Премьер-министр Михаил Мишустин по поручению Владимира Путина создал правительственную комиссию в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту. Ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает кабмин.

В состав комиссии также вошли представители Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжилдора, Росгвардии, МВД и ФСБ, главы Краснодарского края и республики Крым. На место ЧП выехали министр транспорта Виталий Савельев и глава МЧС Александр Куренков.

Напомним, по данным Национального антитеррористического комитета, на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. следовавшего в Крым. Частично обрушены два автомобильных пролета переправы. Глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил о том, что в причинах происшествия разберутся, повреждения оперативно будут восстановлены, они не носят тяжёлого характера.