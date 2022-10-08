В Белгородской области со стороны Украины обстреляны два населенных пункта

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил об обстрелах со стороны Украины двух населенных пунктов региона.

"ВСУ 7 октября весь день обстреливали Щетиновку. Жители села находятся в безопасности: кто-то выехал к родственникам, кого-то вывезли в пункт временного размещения. Есть раненый мирный житель. Вся необходимая медицинская помощь ему оказана", - написал Гладков.

Позже Гладков сообщил об обстреле села Бирюч Валуйского городского округа.

"По предварительным данным, ранена мирная жительница, девушка 16 лет. Бригада медиков выехала на место. О последствиях на земле данные уточняются", - написал Гладков.