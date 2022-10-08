В Госдуме заявили о необходимости "сильного ответа" на подрыв Крымского моста

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев полагает, что "нужен сильный ответ" на подрыв Крымского моста, и "мы его дадим".

"Нам, безусловно, нужен сильный ответ, мы его дадим. Но тут не надо спешить, надо всё просчитать до мелочей, сейчас главное – не поддаваться эмоциям. Наш верховный главнокомандующий умеет взвешенно принимать сильные решения, он это сделает, я уверен, время пришло. Прошу всех не паниковать и не отчаиваться. Мост мы восстановим, а Победу одержим в любом варианте", - написал Гурулев в своем Telegram-канале.

Ранее Всероссийский союз страховщиков (ВСС) заявил о том, что оценивает ущерб от ЧП на Крымском мосту, произошедшего в субботу, в 200-500 млн руб.