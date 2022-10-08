08 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Правительство расширило возможности поддержки строительства за счет Фонда национального благосостояния

Правительство расширило возможности поддержки строительства и реконструкции коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Теперь организации могут взять долгосрочные кредиты из средств Фонда не только на новые проекты, но и на завершение начатых, сообщает пресс-служба кабмина.

Средства можно получить на обновление систем тепло- и водоснабжения, а также очистных сооружений. Главные цели – сократить затраты на содержание коммунальных сетей, снизить объемы выделяемых загрязненных стоков, которые попадают в водоемы, повысить качество коммунальных услуг для людей.

Кредиты предоставляет Фонд содействия реформированию ЖКХ в виде займов под 3% сроком на 25 лет. Доля средств ФНБ может составлять до 80% суммы кредита.

Теги: Правительство РФ, кабмин, ФНБ, Фонд национального благосостояния



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