На Крымском мосту потушили пожар

Пожар на железнодорожном составе с дизельным топливом на Крымском мосту потушен, на данный момент открытого горения не наблюдается.

"Пожар железнодорожного состава с дизельным топливом на Крымском мосту потушен, на данный момент открытого горения не наблюдается. К тушению привлечены 250 человек, 70 единиц техники", - сообщили РИА Новости в МЧС России.

Заместитель министра промышленной политики Крыма Ирина Мезавцова сообщила о том, что продовольственный рынок полуострова насыщен в полном объёме, все торговые сети работают в штатном режиме.

"Запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости составляют до 55 суток. Причин для повышенного спроса нет", - цитирует Мизавцову пресс-служба министертсва.

Ради того, чтобы избежать искусственного ажиотажа, отпуск товаров бакалейной группы ограничили до 3 кг в одни руки.